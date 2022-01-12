Москва, , 19:38 — REGNUM Сообщения ряда западных СМИ о том, что Китай якобы предлагал Казахстану прислать свои войска для восстановления порядка в стране, являются лживыми, заявил 12 января «Интерфаксу» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Его слова цитирует агентство «Интерфакс».

Речь идёт о материале агентства Dow Jones, которое без ссылок на достоверные источники сообщило о планах Китая направить войска в Казахстан, а также о том, что Россия «с опаской» наблюдает за ростом влияния Китая в республиках Центральной Азии.

«Сообщение американского информационного агентства Dow Jones является фейковой новостью. Китай не направлял миротворческие войска в Казахстан», — заявил посол Чжан Ханьхуэй .

При этом он отметил, что «Казахстан является важной соседней страной и стратегическим партнером Китая и России, поэтому поддержание стабильности, процветания и развития Казахстана отвечает интересам и Китая, и России».

«Китай решительно выступает против любых сил, которые подрывают стабильность Казахстана и угрожают его безопасности, против внешних сил, намеренно создающих беспорядки и провоцирующих «цветные революции» в Казахстане», — подчеркнул посол Китая в России.

Китай и Россия имеют масштабные общие интересы в Центральной Азии, «в регионе существует только стратегическое сотрудничество, и нет никакой порочной конкуренции», добавил посол КНР.

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