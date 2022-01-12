Москва, , 19:37 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 27 декабря по 10 января выросла на 29 копеек и достигла 50,42 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Литр дизельного топлива за этот же период подорожал на 43 копейки — до 54,37 рубля.

По состоянию на 10 января средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 47,40 рубля (+29 копеек к предыдущей дате), марки Аи-95 — 51,29 рубля (+28 копеек), марки Аи-98 — 59,42 рубля (+25 копеек).

Согласно данным Росстата, с начала рост цен на бензин наблюдался в 79 региональных центрах. Наиболее значительно он подорожал в Ненецком автономном округе — на 1,9%, Новгородской области — на 1,2%. Снижение цен зафиксировано в Туве — на 0,2%, Чечне и Орловской области — на 0,1%.

В Москве цены на бензин выросли в среднем на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%.

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