Женева, Швейцария, , 19:36 — REGNUM Беременные не должны становиться исключением в плане клинических испытаний лекарств и вакцин от COVID-19, сообщил 12 января журналистам генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус Who.int

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Заявив, что беременные не входят в группу повышенного риска заражения COVID-19, но при заражении оказываются в группе повышенного риска тяжёлого течения болезни, он сказал, что они должны иметь доступ к вакцинам.

Гебрейесус «Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин».

Он добавил, что случаев, когда вирус при родах или в утробе передавался бы ребёнку, очень мало и что «в грудном молоке не выявлялось активных частиц вируса».

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