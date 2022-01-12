Москва, 12 января, 2022, 19:32 — ИА Регнум. 25-летний форвард сборной Чехии и пражской «Славии» Ян Кухта сегодня, 12 января, стал игроком московского «Локомотива». Об этом сообщили на официальном сайте «железнодорожников».

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Согласно данным портала transfermarkt, «Локомотив» заплатил за Яна Кухту 5 миллионов евро. Соглашение рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне Ян Кухта принял участие в 22-х матчах за пражскую команду во всех турнирах, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Локомотив» в первом матче после зимней паузы сыграет с «Краснодаром». Игра девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар».