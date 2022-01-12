Сыктывкар, , 19:26 — REGNUM В Коми завершили ковид-вакцинацию более 379 тысяч человек, почти 58,5 тысяч жителей республики прошли ревакцинацию. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«За сутки ковидом заболели 17 привитых, все они переносят заболевание в легкой форме», — добавил он.

По словам чиновника, за сутки в регионе скончались семь пациентов с коронавиурсом, никто из них привит от инфекции не был.

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В настоящее время в республике развернуто 1243 коек для лечения ковид-пациентов, 750 из них заняты.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми сделал неутешительный прогноз по распространению коронавируса.