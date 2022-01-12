Москва, 12 января, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 1 по 10 января 2022 года выросли в среднем на 0,56%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Согласно данным ведомства, за отчётный период среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали макаронные изделия — на 1%, гречневая крупа и сливочное масло — на 0,8%, сахар-песок — на 0,7%, маргарин, стерилизованное молоко, пшеничная мука — на 0,6%, говядина, сметана, вермишель, водка — на 0,5%, пастеризованное молоко, хлеб из пшеничной муки, печенье и шоколадные конфеты — на 0,4%.

Подсолнечное масло, полукопчёные и варено-копчёные колбасы, мороженая рыба, сычужные сыры, ржаной хлеб, рис и чёрный чай стали дороже на 0,3%, баранина, сосиски и сардельки, творог, соль — на 0,2%, куриный яйца, варёные колбасы — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 3,1%, в том числе огурцы стали дороде на 7,4%, помидоры — на 6,7%, белокочанная капуста — на 6,0%, бананы — на 3,8%, морковь — на 3,6%, картофель и репчатый лук — на 1,6%, столовая свекла — на 1,4%, яблоки — на 0,8%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, пелёнки для новорожденных подорожали на 0,6%, спички, стиральные порошки — на 0,4%, зубные щётки, туалетное мыло — на 0,3%, хозяйственное мыло, туалетная бумага, сухие корма для домашних животных — на 0,2%, детские подгузники — на 0,1%.

Тарифы на проезд в метро с начала году повысились в среднем на 8,5%, в трамвае — на 7,9%, в троллейбусе — на 6,7%, в городском автобусе — на 4,8%.

Плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 1,6%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, дизельное топливо подорожало на 0,7%.