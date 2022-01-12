Казань, 12 января, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Первый стратегический ракетоносец Ту-160М, полностью построенный в Российской Федерации после разрушения СССР, впервые совершил полёт. Видеозапись опубликовала 12 января ОАК, входящая в госкорпорацию «Ростех».

My-aviation.ru Ту-160

Как сообщало ИА REGNUM, лётчики-испытатели ПАО «Туполев» впервые подняли новый ракетоносец в воздух с аэродрома Казанского авиационного завода.

В воздухе новый «стратег» провёл 30 минут. Полёт производился для тестирования устойчивости и управляемости самолёта в воздухе.