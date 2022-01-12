Нур-Султан, , 19:24 — REGNUM В Павлодарской, в Северо-Казахстанской и в Западно-Казахстанской областях Казахстана с 13 января отменяется режим ЧП, введённый на фоне беспорядков, сообщили 12 января в пресс-службе президента республики.

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Согласно указам казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, с 7:00 13 января 2022 г. отменяется режим чрезвычайного положения в вышеперечисленных областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнётся 13 января.

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