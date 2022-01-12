Мурманск, 12 января 2022, 19:15 — REGNUM В Мурманской области статус резидентов Арктической зоны РФ получили еще четыре компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Предприниматель Олег Ющенко планирует создать рыбацкую деревню в Териберке. Инвестор уже построил туристический комплекс и намерен дальше развивать туристическую инфраструктуру. В рыбацкой деревне планируется оборудовать места для размещения рыболовной оснастки, зоны отдыха и рыбный аутлет. Объём инвестиций составляет 80 миллионов рублей, будет создано 10 рабочих мест.
Компания «СНЕЖНАЯ ДЕРЕВНЯ» получила статус резидента с проектом создания многофункционального туристического комплекса в Кировске. Стоимость проекта порядка 10 миллионов рублей, будет создано 5 рабочих мест. Индивидуальный предприниматель Кристина Павлова построит мини-гостиницу в Кандалакше за 4 миллиона рублей и откроет 3 новых рабочих места.
Компания «Реман» откроет в Кировске производственный цех для выполнения сварочных работ для предоставления услуг по сборке, ремонту, реконструкции металлоконструкций и техники, используемой в горнодобывающей промышленности. Объем инвестиций — 15 миллионов рублей, будет создано 24 рабочих места.
Как сообщало ИА REGNUM, один из резидентов Арктики создаст в Мурманской области более 600 рабочих мест.