Москва, 12 января, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Инфляция в России за 2021 год составила 8,39%, что является самым высоким показателем с 2015 года. Соответствующие данные приводит 12 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Согласно данным ведомства, за минувший год продовольственные товары подорожали в среднем на 10,62%, непродовольственные товары — на 8,58%, тарифы на услуги выросли на 4,98%.

Сообщается также, что в декабре потребительские цены в России выросли на 0,82% по сравнению с предыдущим месяцем. В том числе продовольствие подорожало на 1,36%, непродовольственные товары — на 0,64%, услуги — на 0,26%.

В последний месяц минувшего года рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 41 субъекте Федерации. Наибольший рост был отмечен в Республике Коми — на 1,4%, а минимальный — в Тюменской области (за исключением автономных округов) — на 0,1%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге — на 1,3% (за годприрост цен составил7,1% и 8,7% соответственно).