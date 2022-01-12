Москва, 12 января, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Новый корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» проекта 12 700 «Александрит» прибыл в распоряжение Черноморского флота с Балтики, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Пресс-служба ВМФ России Корабль противоминной обороны проекта 12700

Уточняется, что совершая межфлотский переход, корабль преодолел более пяти тысяч морских миль.

«Георгий Курбатов» войдёт в состав Черноморского флота на постоянной основе. 12 января 2022 года тральщик проекта 12 700 вошел на рейд города Севастополь.

Корабль войдет в состав 68-й бригады охраны водного района.

Корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» является первым серийным тральщиком проекта 12 700 «Александрит», заложенным после головного корабля серии «Александр Обухов». Тральщики проекта 12 700 оснащены новейшим гидроакустическим оборудованием, размещаемым как на борту корабля, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах.

Кроме того, тральщики этого типа оснащаются традиционным тральным вооружением.