Кацина, Нигерия, , 20:41 — REGNUM Фермер из штата Кацина, Нигерия, Саиду Фаскари снял кровельный лист со своего дома и продал его, чтобы собрать деньги для выкупа своего 17-летнего сына, который оказался в плену боевиков. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Район, в котором проживает семья 65-летнего Фаскари, часто подвергается нападениям боевиков. Здесь и в еще 12 районах штата была отключена сеть мобильной связи в рамках усилий по урегулированию ситуации в регионе в области безопасности.

В декабре прошлого года нигериец сам оказался заложником, проведя 13 дней в плену. Его сын отправился заплатить выкуп за него в размере 50 000 долларов. Боевики отпустили Фаскари, но пленили его сына, потребовав выкуп за него в размере 100 000 долларов.

«Они похитили моего сына позавчера. Он пошел заплатить выкуп за мое освобождение. Я провел 13 дней в их логове. Когда мои дети собрали более 50 000 долларов, одного из моих сыновей попросили передать выкуп, но преступники отпустили меня и задержали его. Мне даже нечего есть, не говоря уже о деньгах для выкупа», — рассказал Фаскари.

Подобные акты похищения широко распространены в Нигерии: вымогатели требуют от 50 000 до одного миллиона долларов с местных жителей за освобождение.