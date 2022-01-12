София, 12 января, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Пограничная полиция Болгарии задержала в районе контрольно-пропускного пункта Кулата на болгарско-турецкой границе 12 нелегальных иммигрантов. Об этом 12 января сообщила софийская газета «24 часа».

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Согласно рапорту сотрудников погранслужбы Болгарии, поздно вечером 11 января правоохранители остановили для досмотра мини-фургон, за рулем которого находился 25-летний гражданин Болгарии.

В салоне автомобиля были обнаружены иммигранты без личных вещей и документов. По словам нелегалов, они являются гражданами Сирии, планировавшими добраться до Германии через Румынию и Австрию.

Водитель фургона задержан. Ему грозит срок продолжительностью до одного года тюремного заключения. Иммигранты будут доставлены в один из ближайших центров для беженцев.