В Болгарии задержали 12 нелегальных иммигрантов
София, 12 января, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Пограничная полиция Болгарии задержала в районе контрольно-пропускного пункта Кулата на болгарско-турецкой границе 12 нелегальных иммигрантов. Об этом 12 января сообщила софийская газета «24 часа».
Согласно рапорту сотрудников погранслужбы Болгарии, поздно вечером 11 января правоохранители остановили для досмотра мини-фургон, за рулем которого находился 25-летний гражданин Болгарии.
В салоне автомобиля были обнаружены иммигранты без личных вещей и документов. По словам нелегалов, они являются гражданами Сирии, планировавшими добраться до Германии через Румынию и Австрию.
Водитель фургона задержан. Ему грозит срок продолжительностью до одного года тюремного заключения. Иммигранты будут доставлены в один из ближайших центров для беженцев.