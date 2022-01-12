Нур-Султан, , 19:06 — REGNUM На завтра, 13 января, намечено начало вывода войск ОДКБ с территории Казахстана, сообщили 12 января в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Станислав Зась Официальная публикация

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Соответствующую информацию главе Казахстана сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Со своей стороны Токаев «выразил удовлетворение» итогами внеочередного саммита ОДКБ и «высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения».

Он отметил, что ОДКБ оказала такое влияние, оказалась столь эффективной, что теперь о ней «заговорили в международном сообществе».

Напомним, внеочередное заседание ОДКБ по ситуации в Казахстане состоялось в режиме видеоконференции 12 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Токаев: вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 12 января