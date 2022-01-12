Буэнос-Айрес, , 20:34 — REGNUM Доля работающего населения Аргентины, находящегося за чертой бедности, выросла более чем в два раза за последние 10 лет. Если в 2011 году бедными считались 12,7% работающих граждан, то в 2021 году этот показатель достиг 28,2%. Об этом 12 января сообщает информагентство Perfil со ссылкой на данные Центра мониторинга социального долга Аргентины (ODSA).

Сальта, Аргентина, 2012 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

Исследователь ODSA Сантьяго Пой объясняет, что «бедность среди рабочего населения тесно связана с ненадежностью и фрагментацией рынка труда». Значительными ударами для трудящихся оказались кризис 2018 года и последовавшая за ним пандемия.

Тем не менее в Центре считают, что обнищание вызвано не слабой государственной политикой, а неумением беднейших слоев населения распоряжаться собственными финансами. Отмечается также, что полную занятость в настоящее время имеет только 12,6% населения Аргентины, основная часть же предпочитает неформальные или независимые источники дохода или неполную занятость.

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