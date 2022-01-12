Буэнос-Айрес, 12 января, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Доля работающего населения Аргентины, находящегося за чертой бедности, выросла более чем в два раза за последние 10 лет. Если в 2011 году бедными считались 12,7% работающих граждан, то в 2021 году этот показатель достиг 28,2%. Об этом 12 января сообщает информагентство Perfil со ссылкой на данные Центра мониторинга социального долга Аргентины (ODSA).

Мария Плотникова ИА REGNUM Сальта, Аргентина, 2012 год

Исследователь ODSA Сантьяго Пой объясняет, что «бедность среди рабочего населения тесно связана с ненадежностью и фрагментацией рынка труда». Значительными ударами для трудящихся оказались кризис 2018 года и последовавшая за ним пандемия.

Тем не менее в Центре считают, что обнищание вызвано не слабой государственной политикой, а неумением беднейших слоев населения распоряжаться собственными финансами. Отмечается также, что полную занятость в настоящее время имеет только 12,6% населения Аргентины, основная часть же предпочитает неформальные или независимые источники дохода или неполную занятость.