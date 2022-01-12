Москва, , 23:22 — REGNUM Эпоха Назарбаева окончена, но новая власть в Казахстане несёт в себе те же русофобские черты, что и прежняя. Об этом 12 января ИА REGNUM сообщил политолог Пётр Коломец.

Пикет в защиту Ермека Тайчибекова у посольства Казахстана (с) ИА REGNUM

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«Эпоха Елбасы и его команды завершена. Многим в России на минутку показалось, что после стремительного ввода войск ОДКБ в поддержку действующей власти, после того, как вся муть, поднявшаяся в обществе, осядет, эта власть станет намного дружественней, ближе к России. Нет», — заявил политолог.

По его мнению, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «похлопал по плечу наших воинов и попросил их на выход». Закрепляя достигнутый успех в глазах народа, он сделал вид, что не заметил, как в число его друзей и соратников попал назначенный министром информации Аскар Умаров, ярый русофоб и националист.

Этот факт не мог пройти незамеченным для русских в Казахстане, и не только, отметил политолог. Возник естественный вопрос к господину Токаеву — «за какие заслуги в его глазах этот одиозный политик получил должность министра информации?», — отметил Коломец.

Новый министр информации никак не может способствовать укреплению дружеских взаимоотношений между нашими странами, полагает эксперт. Это следует даже из того, что Умаров не удосужился извиниться за прежние высказывания в адрес русских, а попытался сделать вид, что всегда был сторонником дружбы между нашими странами. Между тем заключенный на длительный срок в лагерь строгого режима Ермек Тайчибеков, осуждённый за искреннюю любовь к России и русскому народу, остаётся без внимания Токаева, заметил политолог.

«Один клан в Казахстане сметен, не без нашей помощи, на свалку истории, а другой начал активные процессы формирования. Но у него наличествуют все те же русофобские черты», — подытожил Коломец.

Напомним, что после беспорядков в Казахстане в январе текущего года в страну по просьбе её президента Касым-Жомарта Токаева был введён контингент ОДКБ. Правительство ушло в отставку, был сформирован новый кабинет, в который на должность министра информации был назначен одиозный политик Аскар Умаров.