Бишкек, , 18:58 — REGNUM В Киргизии построят 16 новых школ и ещё 14 отреставрируют в рамках проекта ERIK, реализуемого при поддержке Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки сегодня, 12 января.

Школа. Киргизия Edu.gov.kg

В этот список вошли аварийные общеобразовательные учреждения со всей республики, которые должны быть снесены и построены заново.

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Почти во всех отобранных школах давно не проводился капитальный ремонт, а потому их признали небезопасными с точки зрения сейсмической устойчивости.

Отмечается, что отбор учебных заведений проводился в несколько этапов и на основании критериев, разработанных Всемирным банком и согласованных с правительством Киргизии.

При отборе учитывались такие параметры как сейсмичность участка расположения здания, его конструктивный тип и степень уязвимости, уровень наполняемости школы и эффективность затрат на повышение устойчивости к стихийным бедствиям.

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