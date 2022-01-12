Белград, , 22:36 — REGNUM В центре Белграда 12 января установлен первый общественный холодильник, в котором граждане могут оставлять еду для тех, кто в ней нуждается. Проект реализует Инициатива молодежи по борьбе с изменениями климата при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF Adria).

Холодильник

По словам организаторов проекта, «общественный холодильник» поможет тому, чтобы количество выбрасываемой еды уменьшилось. Продукты, которые раньше люди выбрасывали на помойку, потому что не смогли употребить их в назначенный срок, теперь будут использовать те, кто в них нуждается. Это со своей стороны повлияет на уменьшение последствий климатического кризиса, говорится в сообщении WWF Adria.

Инициативу поддержал «Банк еды — Белград», который будет снабжать холодильник продуктами.