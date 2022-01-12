Челябинск, , 18:53 — REGNUM В Челябинске 92-летняя ветеран войны вынуждена носить воду с соседней улицы. Об этом пишут СМИ.

Яд в водопроводе

geralt

По данным 74.ru, в посёлке станции Шершни 2 января прорвало трубу. Течь тогда остановили, поставив заглушку. Без воды оказались десять семей. Женщине приходится ходить на соседнюю улицу и выпрашивать воду у её жителей.

При этом водопровод в посёлке является бесхозным. Об этом заявила журналистам пресс=секретарь администрации Челябинска Ксения Дурманова. В муниципальный водоканал мэрия направила письмо с требованием принять меры. Работы уже начались, но точных сроков их окончания пока нет.