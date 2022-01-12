Ставрополь, 12 января, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в 2021 году побывало свыше 1,3 млн туристов. Это почти в два раза больше, чем в предыдущем «коронавирусном» году. По оценке губернатора края Владимира Владимирова, туристическая отрасль Ставрополья уже приблизилась по показателям к 2019 году, когда она не была подвержена проблемам из-за коронавируса.

Константин Кудинов Кисловодск

«Курорты Ставрополья приняли в этот период более 1,3 миллиона отдыхающих. Это примерно вдвое больше, чем в 2020-м. И уже довольно близко к показателям «доковидного» 2019-го года. Верим, что 2022-й для ставропольской туристической отрасли станет благополучным», — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

Власти края рассчитывают, что турпоток в наступившем году вырастет за счет создания новых мест размещения в здравницах, открытых в 2021 году. Также есть надежда на привлекательность поездок гостей Ставрополья по программам туристического «кэшбека».