Румыния, 12 января, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Фирменный пассажирский поезд Regio загорелся на железнодорожной магистрали неподалеку от города Бая-Маре (Трансильвания, Румыния). Об этом 12 января сообщило «Румынское телевидение».

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд

По данным местной службы спасения, инцидент произошел 12 января на одном из крупных перегонов. Сообщается о возгорании локомотива и одного из вагонов. Жертв нет, все пассажиры самостоятельно эвакуировались после остановки поезда.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стала техническая неисправность в системе локомотива. Ведется расследование.