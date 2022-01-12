Улан-Батор, , 18:47 — REGNUM В Монголии началась вакцинация четвертой дозой вакцины от COVID в соответствии с приказом министра здравоохранения.

Флаг Монголии

«Более чем в 140 странах мира распространился штамм «Омикрон». Сегодня в США фиксируется более 1 млн случаев заражения за сутки. Люди, которые не были вакцинированы или получили одну дозу, имеют более высокий риск заболеть», — заявил секретарь совета ученых при правительстве Монголии.

Как заявили власти, в случае распространения штамма омикрон не будет ввести строгий карантин, а планируют активизировать вакцинацию.

До вынесения приказа, в Монголии люди, которые планируют путешествовать за рубеж, где требуют 2 дозы вакцины Pfhizer, получили третью или четвертую дозу на добровольной основе. Теперь все желающие смогут получить четвертую дозу вакцины через три месяца после получения третьей дозы.

Также Минздрав рекомендовал вакцинировать всем подросткам старше 12 лет. По мнению властей, четвертая доза вакцины поможет «преодолеть волну «Омикрона».

В Монголии 9 января выявили 5 локальных случаев заражения штаммом «Омикрон». Общее число заражений новым штаммом в Монголии достигло 17.