Буэнос-Айрес, , 20:09 — REGNUM Более 23 тысяч человек в пригородах Буэнос-Айреса остались без доступа к электроэнергии из-за неисправности линий электропередачи аргентинских компаний Edesur и Edenor 12 января. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Электроэнергия Rubaltic.ru

К аварии привело повышенное потребление электроэнергии, вызванное аномальной жарой. 11 января, когда температура достигла 41 градуса по шкале Цельсия, аналогичная авария оставила без электричества более 700 тысяч жителей.

Жители Буэнос-Айреса недовольны многократными сбоями и отсутствием ремонтных работ, а также неготовностью сетей к повышенным нагрузкам.

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