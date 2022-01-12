Москва, 12 января, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Блогер Некоглай пожаловался, что доступ к его основному аккаунту в Instagram ограничили. Об этом он сообщил в личном TikTok-аккаунте 12 января.

Скриншот видео на YouTube Блогер Некоглай

«Обидно, очень обидно. У меня там на историях по 1,5 млн просмотров было», — расстроен блогер. «Себестоимость такого аккаунта миллионов 25 примерно. А его просто удалили. Но я ни капли не унываю… они не могут удалить моё имя Некоглай, мою волю и талант», — поделился он.

ИА REGNUM напоминает, что блогер Некоглай стал популярен в 2021 году благодаря ролику «Разрывная» в TikTok — видео стало интернет-мемом. В декабре 2021 года он поставил рекорд по количеству зрителей трансляции на платформе Twitch среди русскоговорящих стримеров — одновременно его эфир смотрели более 261 тыс. человек.