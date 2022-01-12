Александр Погожев,
12 января 2022, 21:01 — REGNUM В Ставрополе дважды за один день эвакуировали людей из зданий. 12 января днем из школы №24 экстренно вывели за территорию учебного заведения более тысячи человек. По предварительным данным, поводом для освобождения здания послужили анонимные звонки.
«Информация не подтвердилась. Все уже вернулись в здание и приступили к занятиям. И сегодня наш город, к сожалению, не единственный, кого коснулась подобная история», — написал в своем Instagram глава города Иван Ульянченко.
Во второй половине этого же дня эвакуация из отделения Сбербанка прошла в другом районе города. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, ППС и кинологическая служба. После тщательной проверки оказалось, что вызов был ложным.
Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Сбербанка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник Росгвардии
Александр Погожев © ИА REGNUM
Автомобиль Росгвардии
Александр Погожев © ИА REGNUM
Проспект Юности, г. Ставрополь. Сотрудник Росгвардии не пускает прохожих
Александр Погожев © ИА REGNUM
Проспект Юности, г. Ставрополь. Сотрудник Росгвардии не пускает прохожих
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник Росгвардии ограждает территорию
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник Росгвардии ограждает территорию
Александр Погожев © ИА REGNUM
Кинолог выпускает служебную собаку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работа кинологической службы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Машина кинологической службы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оцепление Сбербанка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники ППС
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники ППС
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники правоохранительных органов на вызове по тревоге
Александр Погожев © ИА REGNUM
Клиенты банка ждут открытия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Клиенты банка ждут открытия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Клиенты банка ждут открытия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Александр Погожев © ИА REGNUM
Днём ранее, 11 января, в Ставрополе уже эвакуировали детей 24-й гимназии из-за звонка о минировании школы. Вызов также оказался ложным.
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В Ставрополе эвакуировали детей из-за звонка о минировании школы