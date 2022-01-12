12 января 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 21:01 — REGNUM В Ставрополе дважды за один день эвакуировали людей из зданий. 12 января днем из школы №24 экстренно вывели за территорию учебного заведения более тысячи человек. По предварительным данным, поводом для освобождения здания послужили анонимные звонки.

«Информация не подтвердилась. Все уже вернулись в здание и приступили к занятиям. И сегодня наш город, к сожалению, не единственный, кого коснулась подобная история», — написал в своем Instagram глава города Иван Ульянченко.

Во второй половине этого же дня эвакуация из отделения Сбербанка прошла в другом районе города. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, ППС и кинологическая служба. После тщательной проверки оказалось, что вызов был ложным.

Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Сбербанка Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник Росгвардии Александр Погожев © ИА REGNUM

Автомобиль Росгвардии Александр Погожев © ИА REGNUM

Проспект Юности, г. Ставрополь. Сотрудник Росгвардии не пускает прохожих Александр Погожев © ИА REGNUM Проспект Юности, г. Ставрополь. Сотрудник Росгвардии не пускает прохожих Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник Росгвардии ограждает территорию Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник Росгвардии ограждает территорию Александр Погожев © ИА REGNUM

Кинолог выпускает служебную собаку Александр Погожев © ИА REGNUM

Работа кинологической службы Александр Погожев © ИА REGNUM Машина кинологической службы Александр Погожев © ИА REGNUM

Оцепление Сбербанка Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники ППС Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники ППС Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов на вызове по тревоге Александр Погожев © ИА REGNUM

Клиенты банка ждут открытия Александр Погожев © ИА REGNUM

Клиенты банка ждут открытия Александр Погожев © ИА REGNUM Клиенты банка ждут открытия Александр Погожев © ИА REGNUM

Александр Погожев © ИА REGNUM

Днём ранее, 11 января, в Ставрополе уже эвакуировали детей 24-й гимназии из-за звонка о минировании школы. Вызов также оказался ложным.

Читайте также: В Ставрополе эвакуировали детей из-за звонка о минировании школы

Читайте ранее в этом сюжете: В Ставрополе эвакуировали детей из-за звонка о минировании школы