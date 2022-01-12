Брюссель, 12 января, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Большую работу придётся проделать двум странам, чьё руководство мечтает о вхождении в НАТО — Украине и Грузии, сообщила 12 января журналистам первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.

Плакат «НАТО». Кукрыниксы, 1979

Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: заседание Совета Россия — НАТО. Все новости»

По итогам заседания Совета Россия — НАТО представитель США заявила, что Украина — один из кандидатов в члены альянса. Аналогичная ситуация с Грузией.