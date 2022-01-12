Шерман заявила, что Украина и Грузия ещё далеки от стандартов НАТО
Брюссель, 12 января, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Большую работу придётся проделать двум странам, чьё руководство мечтает о вхождении в НАТО — Украине и Грузии, сообщила 12 января журналистам первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.
Плакат «НАТО». Кукрыниксы, 1979
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По итогам заседания Совета Россия — НАТО представитель США заявила, что Украина — один из кандидатов в члены альянса. Аналогичная ситуация с Грузией.
«И они проходят через этот процесс, это занимает некоторое время, много работы предстоит проделать, чтобы гарантировать соответствие высоким стандартам НАТО».