Нижний Новгород, 12 января, 2022, 18:37 — ИА Регнум. За 10 месяцев 2021 года в Нижегородской области зарегистрировано увеличение смертности на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом 12 января сообщил Нижегородстат.

AlexTref871 Герб Нижнего Новгорода

По статистике, с января по октябрь 2021 года в Нижегородской области «зарегистрировано 51 334 смерти. В 2020 году эта цифра составила 42 958 смерти».

"Рождаемость, наоборот, снизилась на 4,7%. Если за 10 месяцев 2020 года было зарегистрировано 22 896 новорожденных, то за аналогичный период 2021-го только 21 805».

При этом снизилась детская смертность — с 107 до 95 случаев. В целом в Нижегородской области отмечается естественная убыль населения, которая составляет 29 529 человек», — сообщил портал «В городе N» со ссылкой на Нижегородстат.

По данным издания, в 2021 году жители региона чаще женились и разводились.

«С января по октябрь 2020 года зарегистрировано 14 073 брака, а за аналогичный период прошедшего года — 16 621. Разводов в 2021 году тоже было тоже больше. Их количество увеличилось с 9 884 до 11 075».