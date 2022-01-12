Белград, , 22:31 — REGNUM Российских оппозиционеров прослушивали во время встреч, которые они проводили в Белграде. Об этом заявил российский оппозиционный деятель Владимир Кара-Мурза 12 января.

Владимир Алексеевич Кара-Мурза Lena Lebedeva-Hooft

По его словам, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин якобы передал российской стороне запись этих разговоров в мае 2021 года во время своего визита в Москву.

«В мае прошлого года Вулин посетил с визитом Москву для того, чтобы передать транскрипт наших переговоров в Белграде. Тогда он встретился с Патрушевым, а потом они оформили так называемую Рабочую группу для борьбы против цветных революций», — отметил Кара-Мурза в интервью изданию Nova.

Александр Вулин заявил, что Кара-Мурза «врет, и за это он должен ответить перед сербским и российским судом». По его мнению, выдумки по поводу того, что глава МВД Сербии передаёт какие бы то ни было данные представителями других стран, весьма опасны и направлены на то, чтобы очернить Сербию и представить ее как страну, которой управляют иностранные государства.

Напомним, что Владимир Кара-Мурза сыграл важную роль в событиях, предшествующих в 2012 году принятию Конгрессом США так называемого закона Магнитского.