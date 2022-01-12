Лима, 12 января 2022, 18:43 — REGNUM Министр иностранных дел Перу Оскар Мауртуа встретился 11 декабря с послом Катара Джабром Аль-Сувейди в штаб-квартире МИД в Лиме. Об этом пишет перуанская газета Andida.

Оскар Мауртуа де Романья
Оскар Мауртуа де Романья
Brindada

Министерство иностранных дел Перу сообщает, что встреча прошла «в спокойной манере», представители двух стран договорились развивать сотрудничество и создавать почву для привлечения катарских инвестиций.

Мауртуа также поблагодарил эмира Катара за приглашение на VI Саммит глав государств стран-экспортеров газа, который состоится в Дохе 22 февраля.

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