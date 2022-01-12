Лима, , 18:43 — REGNUM Министр иностранных дел Перу Оскар Мауртуа встретился 11 декабря с послом Катара Джабром Аль-Сувейди в штаб-квартире МИД в Лиме. Об этом пишет перуанская газета Andida.

Оскар Мауртуа де Романья Brindada

Министерство иностранных дел Перу сообщает, что встреча прошла «в спокойной манере», представители двух стран договорились развивать сотрудничество и создавать почву для привлечения катарских инвестиций.

Мауртуа также поблагодарил эмира Катара за приглашение на VI Саммит глав государств стран-экспортеров газа, который состоится в Дохе 22 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Межамериканский банк развития отметил успехи Перу