Тюмень, 12 января, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Тюмени арестован насильник, нападавший на женщин в подъездах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Насилие

Следствием установлено, что 34-летний обвиняемый вечером 9 января 2022 года на лестничной площадке в одном из многоквартирных домов напал на девушку и совершил в отношении неё преступление сексуального характера. Несколькими часами позже, в подъезде другого дома, он попытался изнасиловать незнакомую ему женщину, но его спугнули.

Подозреваемый в насилии арестован. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия») и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»).

Отмечается, что потерпевшие опознали подозреваемого в насилии, и тот уже дал признательные показания.