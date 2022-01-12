Нижний Новгород, , 18:31 — REGNUM В ближайшее время в Нижегородскую область должна прибыть вакцина от коронавируса «Спутник М». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения сегодня, 12 января.

Вакцинация Yarregion.ru

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Этот препарат будут использовать для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет.

В Минздраве отмечают, что в Нижегородской области уже обустроены и полностью оборудованы пункты вакцинации, а также организованы прививочные бригады, которые будут в них работать.