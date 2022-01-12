Тунис, , 18:31 — REGNUM О введении с 13 января на фоне COVID-19 комендантского часа в Тунисе сообщает 12 января Nessma.

Тунис

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Теперь свои жилища жители страны не смогут покидать ночью — с 22:00 до 05:00. Соответственно, предприятия также будут закрываться на это время.

Жителям Туниса рекомендуют не планировать пока поездок за рубеж. Решение принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.