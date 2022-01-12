Париж, , 18:29 — REGNUM Французский режиссёр Люк Бессон снимет фильм под названием DogMan. Об этом 12 января сообщает сервис «Кинопоиск» в своём телеграм-канале.

Люк Бессон Gage Skidmore

Бессон выступит не только режиссёром картины, но и её продюсером, а также сценаристом. Это первый фильм режиссёра за последние три года — боевик «Анна» вышел в 2019 году. Известно, что главную роль в DogMan исполнит актёр Калеб Лэндри Джонс.

Добавим, что съёмки фильма запланированы на май 2022 года. В картине расскажут о ребёнке, которому в преодолении жизненных трудностей помогает любовь к собакам.

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