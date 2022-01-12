Ярославль, , 18:28 — REGNUM Пресс-секретарь губернатора Ярославской области, начальник управления массовых коммуникаций областного правительства Ирина Горюнова покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в органах власти.

Ирина Горюнова Фото страницы Ирины Горюновой в Facebook

Горюнова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Вероятнее всего, она продолжит работу в Москве. В Ярославскую область Ирина Горюнова приехала в 2019 году, до этого возглавляла пресс-службу Рособрнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство региона постепенно покидают члены команды экс-губернатора Дмитрия Миронова. При этом решение уходить или оставаться чиновники принимают самостоятельно.

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