Улан-Батор, 12 января, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ с целью борьбы с распространением штамма «Омикрон» 12 января поручил активизировать вакцинацию населения бустерной дозой. Также премьер поручил отменить трехдневный карантин в изоляторе для прибывших из-за границы.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Сейчас все въезжающие из-за рубежа в Монголию должны сдать ПЦР тест в аэропорту и пограничных пунктах бесплатно. Глава правительства поручил сделать тест платным как в других странах мира. Отметим, в Монголии в последние дни резко выросло количество новых случаев заражений COVID. В конце декабря 2021 года в стране за сутки выявили не более 200 случаев заражения коронавирусом, но с прошлой недели этот показатель резко увеличился. За 11 января в стране обнаружили 1818 новых случаев COVID-19. Также в Монголии зафиксированы локальные случаи заражения штаммом «Омикрон».