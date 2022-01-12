Каякентский район, Дагестан, 12 января, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В Дагестане пойман на получении фальшивого документа о прививке против коронавируса житель Каякентского района. Мужчине некто выдал документ о прохождении двух этапов вакцинации против COVID-19. Это неизвестное лицо в настоящее время устанавливается. Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, сообщили 12 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

Факт фальсификации сертификата о прививке был выявлен региональным управлением ФСБ. Установлено, что местный житель в мае 2021 года обратился с просьбой о выдаче справки о прививке против коронавируса к некоему сотруднику Каякентской районной больницы. Должностное лицо противозаконно внесло в Единую государственную систему в сфере здравоохранения заведомо ложные сведения о прохождении пациентом вакцинации двухкомпонентным препаратом.

В настоящее время устанавливается личность медицинского сотрудника, совершившего подлог, для привлечения его к уголовной ответственности.

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