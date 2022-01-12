София, , 18:23 — REGNUM В Болгарии каждый пенсионер, вакцинированный от коронавируса, получит единовременную материальную помощь от государства в размере 75 левов ($44). Об этом 12 января со ссылкой на Национальный институт страхования (НИС) Болгарии сообщает «Болгарское телевидение».

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Как заявил глава НИС Ивайло Иванов после заседания комитета по социальным вопросам при Народном собрании (парламенте) Болгарии, соответствующая сумма будет выплачиваться 1 числа последующего за датой вакцинации месяца.

Ивайло Иванов «Это станет хорошим стимулом для людей старшего поколения с тем, чтобы они позаботились о своем здоровье».

По словам Иванова, в дальнейшем социальные службы рассмотрят вопрос о новых выплатах для пожилых лиц, соблюдающих карантинные правила.

Напомним, введение практики поощрения за получение соответствующих прививок, наравне с увеличением пенсий в целом являлось одним из основных пунктов программы нового коалиционного правительства Болгарии. В то же время из-за бюрократических проволочек эта инициатива в жизнь воплощена не была.

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