Тюмень, 12 января, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В Тюменской области перед судом предстанет гадалка из Красноярска за хищение у клиенток более 780 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Publicdomainpictures.net У гадалки

Следствием установлено, то 19-летняя жительница Красноярска в социальной сети разместила объявление о гадании на картах. При этом она вела онлайн-трансляции гаданий для клиентов. На уловку купилась 18-летняя девушка из тюменского города Заводоуковска, которая училась в Голышманово и проживала у деда. Девушка связалась с гадалкой и попросила снять порчу. В итоге под различными предлогами гадалка выманила у доверчивой тюменки свыше 704 тыс. рублей — все сбережения деда.

В ходе следствия выяснилось, что жертвами гадалки стали ещё девять женщин из Санкт-Петербурга, Алтайского края, Карачаево-Черкессии, Дагестана, Пензенской области. Общая сумма ущерба составила более 780 тыс. рублей.

Красноярской гадалке предъявлено обвинение по ч. 1−3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Во время следствия обвиняемая частично возместила пострадавшим ущерб. Уголовное дело по существу в ближайшее время рассмотрят в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Югры в 2021 году отдали мошенникам всех мастей, в том числе и гадалкам, порядка 800 млн рублей.