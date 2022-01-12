Москва, , 18:18 — REGNUM Стендап-комик Сергей Орлов, рэп-музыкант Грязный Луи (Валентин Суходольский) и журналист Василий Трунов стали гостями нового эпизода подкаст-шоу «Не Подкаст». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале блогера Эдуарда Германского 12 января.

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В рамках выпуска молодые люди обсудили собственную популярность, заработок и проблему цензуры в современном творчестве. Общая продолжительность подкаста составила 95 минут.

Напомним, что «Не Подкаст» является одним из наиболее популярных подкаст-шоу на российском YouTube. Его ведущим выступает популярный спортсмен и блогер Эдуард Германский.

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