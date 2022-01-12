Москва, , 18:18 — REGNUM После индексации на 8,6% страховой пенсии по старости в 2022 году средний её размер составит 18 984 рубля, сообщил 12 января журналистам российский министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков Kremlin.ru

Котяков «С учётом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля».

Он пояснил, что в 2022 году на это дополнительно будет израсходовано 172,7 млрд рублей. Повышение коснется 30,8 млн российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин дал правительству поручение в короткий срок проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6%.

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