Котяков назвал размер страховой пенсии по старости после новой индексации
Москва, 12 января, 2022, 18:18 — ИА Регнум. После индексации на 8,6% страховой пенсии по старости в 2022 году средний её размер составит 18 984 рубля, сообщил 12 января журналистам российский министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Kremlin.ru
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков
«С учётом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля».
Он пояснил, что в 2022 году на это дополнительно будет израсходовано 172,7 млрд рублей. Повышение коснется 30,8 млн российских граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин дал правительству поручение в короткий срок проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6%.