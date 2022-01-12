Астрахань, 12 января 2022, 18:17 — REGNUM В Астраханской области зарегистрировано два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», сообщил 12 января губернатор Игорь Бабушкин.
Заболевшие находятся на амбулаторном лечении, под наблюдением участковой службы. Состояние пациентов — удовлетворительное.
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Всего в Астраханской области привито 59% взрослого населения, или 73,5% от плана. Охват вакцинацией населения старше 60 лет — 22% от общего числа вакцинированных. С начала 2022 года от осложнений коронавируса скончались более 50 астраханцев старше 60 лет.