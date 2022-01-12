Кострома, 12 января, 2022, 18:29 — ИА Регнум. За 2021 год Костромская область сократила госдолг на 404 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

За этот период объем налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет превысил 27 миллиардов рублей. Это на 28% выше аналогичного периода 2020 года.

Рост отмечен по всем ключевым доходным источникам, в том числе по налогам на совокупный доход на 53,7%, акцизам — на 48,7%, налогу на прибыль организаций — 36,3%, налогу на доходы физических лиц — 10,7% и неналоговым доходам — на 37,5%.

Таким образом, долговая нагрузка на региональный бюджет была уменьшена на 20,1%. Её значение на 1 января 2022 года составило 65,3% от собственных доходов бюджета против 85,4% на начало прошлого года.

Отметим, что Костромская область входит в число регионов ЦФО с самым большим отношением госдолга к сумме налоговых и неналоговых доходов. К числу субъектов, задолжавших более половины собственных доходов также относятся Орловская, Смоленская, Ярославская и Тамбовская области.