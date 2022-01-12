Лос-Анджелес, США, , 18:15 — REGNUM В Лос-Анджелесе (США) скончался рэп-исполнитель Earl Swavey (Барон Суэйви). Об этом сообщило издание Complex 12 января.

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Информацию подтвердил представитель музыканта, однако причину смерти он не раскрыл. Молодому человеку было 26 лет.

Напомним, что Earl Swavey являлся протеже популярного продюсера A$AP Yams (Стивен Родригес). В 2021 году рэпер выпустил сразу три студийных альбома.

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