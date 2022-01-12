Ливерпуль, Великобритания, , 18:06 — REGNUM 26-летний нидерландский фланговый нападающий «Астон Виллы» может продолжить карьеру в «Эвертоне». Как утверждает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, «ириски» уже сделали клубу из Бирмингема предложение по трансферу.

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес Www.nufc.co.uk

Также сообщается, что до конца недели будут улажены последние детали, футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.

В текущем сезоне Анвар Эль-Гази принял участие в двенадцати матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.

Эль-Гази перешел в «Астон Виллу» 1 июля 2019 года из французского «Лилля» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.