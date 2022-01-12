«Эвертон» намерен подписать нападающего «Астон Виллы» Эль-Гази
Ливерпуль, Великобритания, 12 января, 2022, 18:06 — ИА Регнум. 26-летний нидерландский фланговый нападающий «Астон Виллы» может продолжить карьеру в «Эвертоне». Как утверждает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, «ириски» уже сделали клубу из Бирмингема предложение по трансферу.
Также сообщается, что до конца недели будут улажены последние детали, футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.
В текущем сезоне Анвар Эль-Гази принял участие в двенадцати матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.
Эль-Гази перешел в «Астон Виллу» 1 июля 2019 года из французского «Лилля» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.