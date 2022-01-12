Прокуратура проводит проверку после ДТП с 19 машинами под Липецком
Липецк, 12 января, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Липецкой области прокуратура после ДТП с 19 автомобилями организовала проверку исполнения уполномоченными органами и специализированными дорожными службами федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
12 января на 292-м километре трассы Орёл — Тамбов произошло несколько ДТП с участием 19 автомобилей.
Массовое ДТП стало основанием для организации совместной проверки прокуратуры и ГИБДД УМВД России по Липецкой области. Сотрудники ведомства проверят исполнение уполномоченными органами и специализированными дорожными службами федерального законодательства о безопасности дорожного движения.