Новочебоксарск, Чувашия, 12 января, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Чувашии организована прокурорская проверка по факту массового обращения учащихся школы №16 Новочебоксарска за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа республики.

Пресс-служба следственного управления СКР по Чувашии Работа следователей в школе №16 Новочебоксарска

По данным прокуратуры, 11−12 января к медикам обратились около 40 школьников со схожими симптомами. Дети жаловались на повышенную температуру и боли в области живота. 12 января на занятия не пришли по разным причинам, в том числе по состоянию здоровья около 150 учащихся.

«В настоящее время всем обратившимся оказывается медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает», — подчеркнули в пресс-службе. На место происшествия выехал прокурор Новочебоксарска Виктор Иванов.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также планируется дать оценку деятельности образовательного учреждение и предприятия, ответственного за питание школьников.

В то же время проводится доследственная проверка, сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии. В управлении отметили, что 12 января в школу не явились 197 человек. Со слов родителей, большинство жалуются на повышенную температуру тела, расстройство пищеварительной системы, слабость. В медицинские учреждения за помощью обратились около 30 детей, один из них госпитализирован, остальные отправлены на долечивание в амбулаторных условиях.

Сейчас следственно-оперативная группа управления проводит осмотр места происшествия, опрашивает очевидцев, реализует остальные необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

По результатам проверки будет дана «надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию конкретных лиц, ответственных за случившееся, установлены причины и условия, этому способствовавшие, а также принято соответствующее процессуальное решение».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря по факту отравления учеников Гордеевской средней общеобразовательной школы было возбуждено уголовное дело в Брянской области. Заболевание острым гастроэнтероколитом было зафиксировано у 30 учеников школы. Госпитализация детям не понадобилась.

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