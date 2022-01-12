Троицк, Челябинская область, 12 января, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области подростки устроили прыжки над Вечным огнём. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

Марина Каширская ИА REGNUM Вечный огонь

Как пишет Накануне.Ru, это попало на камеры видеонаблюдения. Материалы уже направлены в полицию. В мэрии отмечают, что такие действия являются осквернением памяти погибших.

«Просим провести беседы со своими детьми о недопустимости подобного поведения», — призывают чиновники.